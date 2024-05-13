“Газпром” потерял Европу

На сегодня российская газодобывающая монополия пытается восполнить пробел из-за потерянных продаж газа в Европе. Речь идет о попытках сделать это через внутренний рынок и экспорт в Китай.

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Кремль легче пережил международные санкции на экспорт нефти, ведь "черное золото" удалось перенаправить морем другим покупателям. А вот с газом ситуация сложилась другая:

"Газпром" полагался на Европу как на свой крупнейший рынок сбыта до 2022 года,

Если в 2022 году Россия поставила в Европу по разным маршрутам в целом около 63,8 миллиарда кубометров газа, то в 2023 году этот объем снизился на 55,6% – до 28,3 миллиарда кубометров.

Ставка на Китай

Для того, чтобы увеличить продажи трубопроводного газа Россия обратилась к Китаю. Поэтому, к 2030 году россияне намерены увеличить объем газа до 100 миллиардов кубометров в год.

Заметьте! До конца этого года планируется достичь годовой мощности "Силы Сибири" в 38 миллиардов кубометров.

Кроме того, считается, что трубопровод "Сила Сибири-2" через Монголию будет экспортировать 50 миллиардов кубометров газа в год. Но по этому поводу есть несколько нюансов, которые касаются цены.

Екатерина Филиппенко, директор по исследованиям в области газа и СПГ компании Wood Mackenzie, добавляет, что "Газпром", несмотря на все усилия, не сможет полностью компенсировать бизнес, который был потерян в Европе. И вот почему:

По данным московской брокерской компании БКС, выручка "Газпрома" от продажи газа в Европу в 2015 – 2019 годах составила в среднем 3,3 миллиарда долларов в месяц , а ежемесячные поставки составляли 15,5 миллиарда кубометров.

, а ежемесячные поставки составляли 15,5 миллиарда кубометров. А с учетом цены 286,9 доллара за тысячу кубометров и экспорта газа "Газпрома" в 22,7 миллиарда кубометров в прошлом году, общая стоимость газа, проданного в Китай, за весь 2023 год могла бы достичь лишь 6,5 миллиарда долларов.

Важно! Согласно документам, которую были в распоряжении агентства Reuters, Россия ожидает, что цена на газ для Китая продолжит постепенно снижаться в течение следующих четырех лет, тогда как худший сценарий не исключает падения на 45% до 156,7 доллара за тысячу кубометров в 2027 году.

Какие убытки "Газпрома"