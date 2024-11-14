Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, озвучив, что россиянин, который еще вчера условно ездил на немецкой машине, а сегодня – на китайской, а другой на мотоцикле, а сейчас ходит пешком, еще вчера ел колбасу, а сейчас брюкву – нормально воспринимает такие реалии.

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Бедный народ привык к обнищанию

По словам Асланяна, это те россияне, учителя которых всегда лично занимаются вбросами на выборах, а потом горюют, что у них низкая зарплата и директор негодяй. Однако российские учителя никогда не считают нужным поразмышлять, а не они ли сами в этом виноваты.

Все эти люди всегда готовы затянуть пояса в отличие от власти, которая будет ездить на новых BMW,

– озвучил Асланян.

Какие бы ни были санкции, ограничения, эмбарго, они ни в коем случае не касаются российской власти, а на населению России не сказываются никак, потому что бедняки, как отметил Асланян, привыкли к убогости.

Когда несколько лет назад началось изучение рынка, в России начали спрашивать у людей, какую бы колбасу они хотели, те отвечали: "Любую, дайте наконец пожрать". На вопрос, какую бы хотели шампунь, звучал ответ: "А что они бывают разными?",

– рассказал Асланян.

Что показал опрос среди россиян

Эта волна изучения определенных мнений населения выявила, что 20% общества России не имело зубных щеток. Люди, со слов ведущего, просто не чистили зубы.

И когда маркетологи начали их донимать вопросами, какая зубная паста им нравится, они спрашивали: "А что это такое? На ней водка нормально настаивается?",

– рассказал Асланян.

И когда Запад рассчитывает, что, введя еще немножко санкций, проведя несколько заседаний "Рамштайн", внедрив ограничения по поставкам в Россию технологий, авто, товарных позиций, это отразится на жизни российского народа, то это, по мнению Асланяна, совсем не так.

"Это и раньше народу было не по карману. Население России за пределами "московского княжества" не покупало айфоны, в Москве покупали, а в Тамбове – нет. Если бы в Сызрани произошла Третья мировая война, то жители города об этом бы не узнали, потому что если бы они после ядерной бомбардировки, переждав в укрытии, вышли на улицу – пейзаж не изменился бы, – озвучил Асланян.

Разбудить россиян ограничениями нереально

Ведущий подытожил, что в России веками ничего не меняется, а политику властей население воспринимает как должное.

"Когда на Западе говорят, что заберут у россиян махорку и пусть они курят самосад, так они и будут это делать. Скажет Запад, например, что не даст россиянам стиральных порошков, так россияне скажут, что им и не надо, они никогда не стирали, даже зубы не чистили. Этих людей невозможно разбудить, прищемив им на одну дырочку ремень", – уверен Асланян.

Напомним, после того, как иностранные банки отказались от сотрудничества с российскими из-за угрозы Байдена ввести вторичные санкции для кредиторов, Россия прибегла к бартерным отношениям.

Российские экспортеры используют бартерные сделки вместо привычных ранее денежных расчетов. Как пример, российская компания Astarta Agrotrading в рамках бартера, о котором договорилась с пакистанскими фирмами, обменяла нут на мандарины.