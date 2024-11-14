Про це в розмові з 24 Каналом наголосив ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, зазначивши, що росіянин, який ще вчора умовно їздив на німецькій автівці, а сьогодні – на китайській, а інший на мотоциклі, а нині ходить пішки, ще вчора їв ковбасу, а зараз брукву – нормально сприймає такі реалії.

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Бідний народ звик до зубожіння

Зі слів Асланяна, це ті росіяни, вчителі яких завжди особисто займаються вкидами на виборах, а потім журяться, що в них низька зарплата і директор негідник. Однак російські вчителі ніколи не вважають за потрібне поміркувати, а чи не вони самі в цьому винні.

Всі ці люди завжди готові затягнути пояси на відміну від влади, яка буде їздити на нових BMW,

– озвучив Асланян.

Які б не були санкції, обмеження, ембарго, вони в жодному разі не торкаються російської влади, а на населенню Росії не позначаються ніяк, бо бідняки, на чому наголосив Асланян, звикли до зубожіння.

Коли декілька років тому почалось вивчення ринку, в Росії почали запитувати у людей, яку б ковбасу вони хотіли, ті відповідали: "Будь-яку, дайте нарешті пожерти". На запитання, яку б хотіли шампунь, звучала відповідь: "А що вони бувають різними?",

– розповів Асланян.

Що показало опитування серед росіян

Ця хвиля вивчення певних думок населення виявила, що 20% суспільства Росії не мало зубних щіток. Люди, зі слів ведучого, просто не чистили зуби.

І коли маркетологи почали дошкуляти запитаннями, яка зубна паста їм подобається, вони запитували: "А що це таке? На ній горілка нормально настоюється?",

– розповів Асланян.

І коли Захід розраховує, що, ввівши ще трошки санкцій, провівши декілька засідань "Рамштайн", впровадивши обмеження щодо постачання в Росію технологій, авто, товарних позицій, це відобразиться на житті російського народу, то це, на думку Асланяна, зовсім не так.

"Це й раніше народу було не по кишені. Населення Росії за межами "московського князівства" не купувало айфони, в Москві купували, а в Тамбові – ні. Якби в Сизрані сталася Третя світова війна, то жителі міста про це б не дізналися, бо якби вони після ядерного бомбардування, перечекавши в укритті, вийшли на вулицю – пейзаж не змінився б, – озвучив Асланян.

Розбудити росіян обмеженнями нереально

Ведучий підсумував, що в Росії століттями нічого не змінюється, а політику влади населення сприймає як належне.

"Коли на Заході кажуть, що заберуть в росіян махорку і хай вони палять самосад, так вони й будуть це робити. Чи скаже Захід, наприклад, що не дасть росіянам пральних порошків, так росіяни скажуть, що їм і не треба, вони ніколи не прали, навіть зуби не чистили. Цих людей неможливо розбудити, прищемивши їм на одну дірочку ремінь", – впевнений Асланян.

Нагадаємо, після того, як іноземні банки відмовилися від співпраці з російськими через погрозу Байдена ввести вторинні санкції для кредиторів, Росія вдалася до бартерних відносин.

Російські експортери використовують бартерні угоди замість звичних раніше грошових розрахунків. Як приклад, російська компанія Astarta Agrotrading в межах бартеру, про який домовилась з пакистанськими фірмами, обміняла нут на мандарини.