Чому Росія повернулася до бартеру

Іноземні банки почали відмовлятися від співпраці з російськими партнерами після того, як президент США Джо Байден у грудні пригрозив вторинними санкціями для кредиторів, що підтримують Росію у військових дія, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Цей крок обмежив здатність Москви експортувати сировину та імпортувати іноземні товари, спонукаючи російський уряд просувати бартерну систему для міжнародних розрахунків.

Хоча бартерні угоди були звичними на міжурядовому рівні, вони стають дедалі популярнішими серед бізнесу. Прямі платежі в нинішній ситуації є складними, і бартер – це відмінна альтернатива,

– сказала Ірина Заседатель, віцепрезидент асоціації експортерів та імпортерів у Москві.

Зокрема, минулого місяця російська аграрна компанія Astarta Agrotrading уклала бартерну угоду з двома пакистанськими компаніями, обмінявши нут на мандарини.

Ми плануємо відправити ці випробувальні партії, щоб «відчути» цей механізм, так би мовити. В теорії, наша потужність значно більша,

– повідомив Самвел Багдасарян, директор з міжнародного розвитку бізнесу Astarta Agrotrading, у розмові з Financial Times

За умовами угоди, компанія із Саратова, розташованого приблизно за 900 кілометрів на південний схід від Москви, поставить 15 000 тонн нуту та 10 000 тонн сочевиці в обмін на 15 000 тонн мандаринів і 10 000 тонн картоплі. Інший контракт передбачає обмін 20 000 тонн нуту, вартістю близько 14 мільйонів доларів, на таку ж кількість рису.

Цікаво! Повернення до бартеру нагадує про винахідливі способи радянських імпортерів, які, маючи обмежений доступ до доларів, купували іноземні товари, оплачуючи імпорт Pepsi ящиками горілки "Столична" у 1980-х.