Как сообщили в прокуратуре Киева, в начале 2022 года физическое лицо решило начать искусственный спор к Национальной академии наук Украины. И утверждала, что в 1995 году осуществила выкуп гостиничного комплекса "Феофания".

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Указанное физическое лицо прекрасно знало, что гостиничный комплекс является собственностью государства. В частности, она основала предприятие, которое много лет осуществляло аренду этого гостиничного комплекса. Интересно, что предприятие уже было участником нескольких судебных процессов.

Как и ожидалось, суды подтвердили право собственности НАН Украины на "Феофанию". Физическому лицу отказали в иске, таким было решение Голосеевского районного суда Киева.

Площадь гостиничного комплекса "Феофания" составляет почти 7 тысяч квадратных метров, а цена – 454 миллиона гривен. Все попытки незаконно завладеть этим имуществом государства оказались тщетными.

Ранее мы писали о том, что имущество предателей Украины удалось продать на аукционе за 7 миллионов гривен.