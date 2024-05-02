GIZ (Німецьке товариство міжнародного співробітництва) відкрило нову програму для підтримки українських підприємців. Запропонована фінансова допомога має чималий розмір.

Підтримка українського бізнесу

Партнери продовжують активно підтримувати український бізнес та стимулювати економіку. Чергову грантову програму вдалося запустити завдяки Німеччині.

Читайте також Щоб працювали на максимум: які активності на роботі додадуть працівникам бадьорості

Цього разу йдеться про екомодернізацію підприємств. Розмір кожного гранта може складати до 1 мільйона євро.

Участь у проєкті можуть взяти підприємства, які хочуть екологічно модернізувати свої виробництва. Також допомогу можуть надати тим, хто вже почав відповідний проєкт, але не має фінансової можливості його завершити.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Гранти передбачають співфінансування для впровадження найкращих доступних технологій та методів управління. Прийом документів до конкурсного відбору вже розпочався.

Ключовою вимогою є відповідність установок, зазначених у проєкті, Європейській Директиві 2010/75/ЄС

Також зазначається, що потужності підприємства повинні бути розташовані на території України (крім тимчасово окупованих територій), і не повинно бути контактів ані з російськими компаніями, ані з бізнесом, який потрапив під санкції.

Детальніше ознайомитися з умовами участі у програмі можна за посиланням.