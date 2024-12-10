Безоплатне навчання для українок: як опанувати професії, де домінували чоловіки

Уряд в Україні запустив програму для працевлаштування жінок, які можуть отримати безкоштовне навчання та опанувати одну із "чоловічих професій". Кваліфікацію можна отримати у понад 30 сферах, а грант на навчання складає трішки більше, аніж 30 тисяч гривень.

Які професії можна опанувати жінкам

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Уряд online, держава покриває витрати на навчання для жінок до 30 280 гривень. Водночас після завершення навчання, для усіх гарантоване працевлаштування.

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Професії, які можна опанувати:

водійка трамвай, тролейбуса, навантажувача,

операторка верстатів з програмним керуванням,

фрезерувальниця,

майстерка з монтажу систем відновлювальної енергетики та інші.

Програма допомагає подолати гендерні стереотипи та задовольняє потреби ринку праці. Бізнес отримує кваліфікованих спеціалісток, а жінки отримують затребувану професію та стабільну роботу,

– йдеться у повідомленні.

Як отримати навчання

Насамперед роботодавець повинен звернутися до центру зайнятості для організації навчання. Водночас жінки можуть обрати навчальний заклад із затвердженого переліку, а після завершення навчання отримати роботу від роботодавця.