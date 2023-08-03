Усе для того, аби бізнес працював: яким підприємствам пропонують отримати гранти на мільйон

В Україні діє багато грантових програм для підтримки українського бізнесу. Уряд та партнери намагаються стимулювати економіку всіма можливими способами.

Український фонд стартапів оголосив нову програму підтримки українських підприємців. Програма передбачає виділення фінансування для 30 малих і середніх бізнесів на 750 тисяч євро.

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Кому будуть надавати гранти та як подати заявку

Гроші на цю програму виділяють уряд Німеччини та ЄС. Кожен грант складе 25 тисяч євро, це приблизно 1 мільйон гривень.

Заявки будуть приймати від малого та середнього бізнесу, який виготовляє інноваційні продукти чи надає відповідні послуги, а також планує розширюватися на експорт. Одне підприємство може подавати заявку лише один раз. Це стосується і пов'язаних між собою підприємств.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це,пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Що потрібно для участі у програмі:

мати зареєстроване ТОВ;

чисельність найманих працівників – від 11 до 100;

не вести бізнес у Росії, Білорусі чи інших підсанкційних країнах;

річний дохід – до 10 мільйонів євро на рік;

як мінімум 51% акцій мають належати українцям.

Детальніше ознайомитися з програмою та подати заявку на грант можна за посиланням.