Як перевірити електронний лікарняний та де його шукати

Коли людина хворіє і не може відвідувати роботу, лікар надає їй медичний висновок про тимчасову непрацездатність і електронний лікарняний. Це різні документи, які треба перевіряти у різних системах.

Як перевірити медичний висновок

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) і підтверджує тимчасову непрацездатність пацієнта, слугуючи основою для створення е-лікарняного.

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МВТН створюється лікарем, який надає медичну допомогу та проводить лікарську експертизу. Це може бути як сімейний лікар, так і лікар-спеціаліст.

Перевірити МВТН можна на порталі Дія. Після перевірки можна отримати дані про:

тип медичного висновку;

дату створення;

номер документа;

заклад охорони здоров’я;

строк дії МВТН.

Перевірка е-лікарняного в електронному реєстрі

Перейдіть на портал Пенсійного фонду України. Увійдіть у свій особистий кабінет. Перейдіть до розділу "Мої листки непрацездатності". Перевірте інформацію про поточний е-лікарняний.

Якщо інформація відображається, е-лікарняний створений успішно і буде доступний для вашого роботодавця.