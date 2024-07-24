Як перевірити електронний лікарняний та де його шукати

24 липня 2024, 18:38
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Джерело:

МОЗ

Коли людина хворіє і не може відвідувати роботу, лікар надає їй медичний висновок про тимчасову непрацездатність і електронний лікарняний. Це різні документи, які треба перевіряти у різних системах.

Як перевірити медичний висновок

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) і підтверджує тимчасову непрацездатність пацієнта, слугуючи основою для створення е-лікарняного.

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МВТН створюється лікарем, який надає медичну допомогу та проводить лікарську експертизу. Це може бути як сімейний лікар, так і лікар-спеціаліст.

Перевірити МВТН можна на порталі Дія. Після перевірки можна отримати дані про:

  • тип медичного висновку;
  • дату створення;
  • номер документа;
  • заклад охорони здоров’я;
  • строк дії МВТН.

Перевірка е-лікарняного в електронному реєстрі

  1. Перейдіть на портал Пенсійного фонду України.
  2. Увійдіть у свій особистий кабінет.
  3. Перейдіть до розділу "Мої листки непрацездатності".
  4. Перевірте інформацію про поточний е-лікарняний.
Важливо! Якщо інформація відображається, е-лікарняний створений успішно і буде доступний для вашого роботодавця.
Автор: Дарія Подвишенна