Как проверить медицинское заключение

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и подтверждает временную нетрудоспособность пациента, служа основой для создания е-больничного.

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МВТН создается врачом, который оказывает медицинскую помощь и проводит врачебную экспертизу. Это может быть как семейный врач, так и врач-специалист.

Проверить МВТН можно на портале Дия. После проверки можно получить данные о:

  • типе медицинского заключения;
  • дате создания;
  • номере документа;
  • учреждении здравоохранения;
  • срок действия МВТН.

Проверка е-больничного в электронном реестре

  1. Перейдите на портал Пенсионного фонда Украины.
  2. Войдите в свой личный кабинет.
  3. Перейдите в раздел "Мои листки нетрудоспособности".
  4. Проверьте информацию о текущем е-больничном.