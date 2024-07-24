Как проверить медицинское заключение
Медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и подтверждает временную нетрудоспособность пациента, служа основой для создания е-больничного.
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МВТН создается врачом, который оказывает медицинскую помощь и проводит врачебную экспертизу. Это может быть как семейный врач, так и врач-специалист.
Проверить МВТН можно на портале Дия. После проверки можно получить данные о:
- типе медицинского заключения;
- дате создания;
- номере документа;
- учреждении здравоохранения;
- срок действия МВТН.
Проверка е-больничного в электронном реестре
- Перейдите на портал Пенсионного фонда Украины.
- Войдите в свой личный кабинет.
- Перейдите в раздел "Мои листки нетрудоспособности".
- Проверьте информацию о текущем е-больничном.