Як перевірити медичний висновок
Медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) і підтверджує тимчасову непрацездатність пацієнта, слугуючи основою для створення е-лікарняного.
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МВТН створюється лікарем, який надає медичну допомогу та проводить лікарську експертизу. Це може бути як сімейний лікар, так і лікар-спеціаліст.
Перевірити МВТН можна на порталі Дія. Після перевірки можна отримати дані про:
- тип медичного висновку;
- дату створення;
- номер документа;
- заклад охорони здоров’я;
- строк дії МВТН.
Перевірка е-лікарняного в електронному реєстрі
- Перейдіть на портал Пенсійного фонду України.
- Увійдіть у свій особистий кабінет.
- Перейдіть до розділу "Мої листки непрацездатності".
- Перевірте інформацію про поточний е-лікарняний.