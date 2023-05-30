"Найпростіший спосіб підготуватися до співбесіди": американка поділилась лайфхаком із ChatGPT

Пошук роботи – справа непроста, а от проходити співбесіду – це ще складніше та стресовіше для кожної людини. Але 28-річна американка Ханна Гефф, яка працює менеджеркою з підбору персоналу, показала у тіктоці свій метод, який на 100% полегшить життя перед співбесідою.

Останнім часом багато розмов про те, що штучний інтелект скоротить багато робочих місць. Разом з тим варто не забувати про варіант, коли АІ може допомогти отримати роботу своєї мрії.

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Що це за метод та як він працює

У 48-секундному ролику, який вже набрало понад 2 мільйони переглядів, жінка відкриває всі карти. Ханна заохочує глядачів використовувати для підготовки до співбесіди ChatGPT, тобто чат-бот зі штучним інтелектом. Це програмне забезпечення може ставити запитання, які зазвичай цікавлять роботодавця у реальному житті.

Це найпростіший спосіб підготуватися до співбесіди, і він підійде для кожної роботи!

– саме такими словами розпочинає своє відео Ханна.

Далі вона показує як це робити на практиці. На відео дівчина копіює та вставляє опис посади менеджера з маркетингу продуктів у ChatGPT, просить проаналізувати й опублікувати 10 ключових слів, а також поставити запитання для співбесіди. І ось, що згенерувала технологія штучного інтелекту:

"Як визначити, коли та які продукти упаковувати та просувати на кожному етапі шляху клієнта?"

"Як шукати актуальних клієнтів?" та багато іншого.

ChatGPT – гарний помічник для співбесіди / Скриншот з відео

Американка зазначає, що список таких питань обов’язково стане в пригоді:

"Ви одразу захочете провести мозковий штурм відповідей на кожне запитання. Отже, під час реальної співбесіди ви знатимете, що висвітлюєте найважливіші моменти свого досвіду, а не просто проєкти, якими ви пишаєтеся, що може не завжди бути одним і тим самим", – зазначила Гефф.

Цікаво, що користувачам сподобалась порада Ханни і вони активно почали коментувати ролик:

"Я робив це кілька тижнів, а тепер мене перевозять в інший штат для іншої співбесіди щодо роботи моєї мрії. І ЦЕ НЕ ЖАРТ";

"Я рекрутер і підтримую це".

До речі, Ханна зняла ще кілька відео про те, як вона використовує штучний інтелект, щоб спростити інші процеси пошуку роботи та заощадити гроші.

Чи є небезпеки такого методу

Популярність ChatGPT різко зросла з моменту його дебюту минулого року, але тепер технічні експерти б’ють на сполох! Так, наприклад, нещодавно 24 Канал розповідав, що компанія Apple заборонила своїм співробітникам використовувати подібне програмне забезпечення через побоювання щодо витоку конфіденційної інформації.

Проти ChatGPT виступили вже і декілька країн: Італія, Канада та щонайменше три країн ЄС, наголошуючи, що персональні дані не захищені і невідомо хто та як ними можуть скористатися. Тому лайфхак Ханни може бути ефективним не для всіх та нести певну загрозу розповсюдження приватної інформації у майбутньому.