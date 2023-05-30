В последнее время много разговоров о том, что искусственный интеллект сократит много рабочих мест. Вместе с тем, стоит не забывать о варианте, когда АІ может помочь получить работу своей мечты.

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Что это за метод и как он работает

В 48-секундном ролике, который уже набрало более 2 миллионов просмотров, женщина открывает все карты. Ханна поощряет зрителей использовать для подготовки к собеседованию ChatGPT, то есть чат-бот с искусственным интеллектом. Это программное обеспечение может задавать вопросы, обычно интересующие работодателя в реальной жизни.

Это самый простой способ подготовиться к собеседованию и он подойдет для каждой работы!

– именно такими словами начинает свое видео Ханна.

Далее она показывает, как это делать на практике. На видео девушка копирует и вставляет описание должности менеджера по маркетингу в ChatGPT, просит проанализировать и опубликовать 10 ключевых слов, а также задать вопросы для собеседования. И вот что сгенерировала технология искусственного интеллекта:

"Как определить когда и какие продукты упаковывать и продвигать на каждом этапе пути клиента?";

"Как найти актуальных клиентов?" и многое другое.

ChatGPT – хороший помощник для собеседования / Скриншот с видео

Американка отмечает, что список таких вопросов обязательно пригодится:

"Вы сразу захотите провести мозговой штурм ответов на каждый вопрос. Итак, во время реального собеседования вы будете знать, что освещаете важнейшие моменты своего опыта, а не просто проекты, которыми вы гордитесь, что может не всегда быть одним и тем же", – отметила Хефф.

Интересно, что пользователям понравился совет Ханны и они активно начали комментировать ролик:

"Я делал это несколько недель, а теперь меня перевозят в другой штат для другого собеседования по работе моей мечты. И ЭТО НЕ ШУТКА";

"Я рекрутер и поддерживаю это".

Кстати Ханна сняла еще несколько видео о том, как она использует искусственный интеллект, чтобы упростить другие процессы поиска работы и сэкономить деньги.

Есть ли опасности такого метода

Популярность ChatGPT резко возросла с момента его дебюта в прошлом году, но теперь технические эксперты бьют тревогу! Так, например, недавно 24 Канал рассказывал, что компания Apple запретила своим сотрудникам использовать подобное программное обеспечение из-за опасений утечки конфиденциальной информации.

Против ChatGPT выступили уже и несколько стран: Италия, Канада и, по меньшей мере, три страны ЕС, отмечая, что персональные данные не защищены и неизвестно кто и как ими могут воспользоваться. Поэтому лайфхак Ханны может быть эффективным не для всех и нести определенную угрозу распространения частной информации в будущем.