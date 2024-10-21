Цитати на кожен день які мотивуватимуть вас на нові звершення

Кожен з нас рано чи пізно відчуває емоційний занепад і розпач на шляху до власних звершень. У цей момент важливо не опускати руки і знайти натхнення, аби рухатись далі.

Легендарні цитати відомих людей

Найбільше нас надихають історії успіху. Адже це життєпис людей, які змогли досягти того, про що ми лише мріємо.

Читайте також Виробник "мавіків" буде судитися з Пентагоном: компанія втратила важливі контракти

Безумовно, не варто наосліп наслідувати життєвий шлях кумира. Та перейняти його досвід потрібно хоча б для того, аби уникнути деяких помилок.

Цитати відомих людей, які подарують вам натхнення:

Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Айнштайн.

Альберт Айнштайн. Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху. Джеймі Даймон.

Джеймі Даймон. Найбільша пригода, на яку можна піти, – це жити життям своєї мрії. Опра Вінфрі.

Відома публічна діячка, журналістка та ведуча Опра Вінфрі/Фото Getty Images

Коли все, здається, йде проти вас, пам’ятайте, що літак злітає проти вітру, а не з ним. Генрі Форд.

Генрі Форд. Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення. Джиммі Дін.

Джиммі Дін. Більшість невдах – це люди, які не зрозуміли, наскільки близькими вони були до успіху, коли здалися. Томас Едісон.

Томас Едісон. Найкращий спосіб передбачити майбутнє – створити його. Абрахам Лінкольн.



Меморіал Лінкольна у Вашингтоні/ Фото Pixabay

Подорож у тисячу миль починається з першого кроку. Лао-цзи.

Лао-цзи. Помилки, допущені людиною, яка має добрі наміри, – це привід не для сорому, а для навчання. Марґарет Геффернен.

Марґарет Геффернен. Раніше я казав: "Я сподіваюся, що все зміниться". Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все змінилося, – змінитися мені самому. Джим Рон.

Завжди варто пам'ятати слова відомого українського письменника Григорія Тютюнника: "Мрія дає нуль, якщо її не зробити життям."