Легендарные цитаты известных людей

Больше всего нас вдохновляют истории успеха. Ведь это жизнеописание людей, которые смогли достичь того, о чем мы только мечтаем.

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Безусловно, не стоит вслепую следовать жизненному пути кумира. Но перенять его опыт нужно хотя бы для того, чтобы избежать некоторых ошибок.

Цитаты известных людей, которые подарят вам вдохновение:

Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает. Альберт Айнштайн.

Альберт Айнштайн. Неудачи непременно будут, и то, как вы с ними справитесь, будет самым важным показателем того, достигнете ли вы успеха. Джейми Даймон.

Джейми Даймон. Самое большое приключение, на которое можно пойти, – это жить жизнью своей мечты. Опра Уинфри.

Известная публичная деятельница, журналистка и ведущая Опра Уинфри/Фото Getty Images

Когда все, кажется, идет против вас, помните, что самолет взлетает против ветра, а не с ним. Генри Форд.

Генри Форд. Я не могу изменить направление ветра, но я могу настроить паруса, чтобы всегда добираться до места назначения. Джимми Дин.

Джимми Дин. Большинство неудачников – это люди, которые не поняли, насколько близкими они были к успеху, когда сдались. Томас Эдисон.

Томас Эдисон. Лучший способ предсказать будущее – создать его. Абрахам Линкольн.



Мемориал Линкольна в Вашингтоне/ Фото Pixabay

Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. Лао-цзы.

Лао-цзы. Ошибки, допущенные человеком, который имеет добрые намерения, – это повод не для стыда, а для обучения. Маргарет Хеффернен.

Маргарет Хеффернен. Раньше я говорил: "Я надеюсь, что все изменится". Потом я понял, что существует единственный способ, чтобы все изменилось, – измениться мне самому. Джим Рон.

Всегда стоит помнить слова известного украинского писателя Григория Тютюнника: "Мечта дает ноль, если ее не сделать жизнью."