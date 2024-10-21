Легендарні цитати відомих людей

Найбільше нас надихають історії успіху. Адже це життєпис людей, які змогли досягти того, про що ми лише мріємо.

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Безумовно, не варто наосліп наслідувати життєвий шлях кумира. Та перейняти його досвід потрібно хоча б для того, аби уникнути деяких помилок.

Цитати відомих людей, які подарують вам натхнення:

Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Альберт Айнштайн.

Альберт Айнштайн. Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху. Джеймі Даймон.

Джеймі Даймон. Найбільша пригода, на яку можна піти, – це жити життям своєї мрії. Опра Вінфрі.

Відома публічна діячка, журналістка та ведуча Опра Вінфрі/Фото Getty Images

Коли все, здається, йде проти вас, пам’ятайте, що літак злітає проти вітру, а не з ним. Генрі Форд.

Генрі Форд. Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення. Джиммі Дін.

Джиммі Дін. Більшість невдах – це люди, які не зрозуміли, наскільки близькими вони були до успіху, коли здалися. Томас Едісон.

Томас Едісон. Найкращий спосіб передбачити майбутнє – створити його. Абрахам Лінкольн.



Меморіал Лінкольна у Вашингтоні/ Фото Pixabay

Подорож у тисячу миль починається з першого кроку. Лао-цзи.

Лао-цзи. Помилки, допущені людиною, яка має добрі наміри, – це привід не для сорому, а для навчання. Марґарет Геффернен.

Марґарет Геффернен. Раніше я казав: "Я сподіваюся, що все зміниться". Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все змінилося, – змінитися мені самому. Джим Рон.

Завжди варто пам'ятати слова відомого українського письменника Григорія Тютюнника: "Мрія дає нуль, якщо її не зробити життям."