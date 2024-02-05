Північна Корея заробляє десятки мільйонів на європейцях та американцях – яка країна "у долі"
Джерело:Reuters
Росіяни – не єдині, кому вдається легко обходити санкції. Можливість заробляти мільйони попри обмеження демонструє і Північна Корея.
Країни заходу та перуки приносять мільйони для Північної Кореї
У 2023 році Північна Корея експортувала у Китай накладні вії, бороди та перуки загальною вартістю 167 мільйонів доларів. Потім товар перепаковували та продавали по всьому світі, у тому числі – в країни Заходу, які й наклали обмеження на Північну Корею.
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Як пояснюють експерти, Північна Корея вже тривалий час є одним з найбільших експортерів перук та накладних вій. Щоправда, показники обвалилися під час обмежень через пандемію COVID-19, однак зараз рух товару відновлюється.
Перепакування північнокорейського товару дозволяє режиму Кім Чен Ина вбити одразу двох зайців:
- зберегти постачальника товару;
- забезпечити прибуток у доларах та євро, обійшовши санкції та не йдучи на ризик.
У Китаї ж дуже обережно говорять про співпрацю з Північною Кореєю. Представник місцевої влади повідомив, що Пекін і Пхеньян – цілком дружні сусіди, однак обсяги "законної та врегульованої співпраці не варто перебільшувати".
Також раніше сам Китай скаржився на те, що Північна Корея успішно торгує зброєю з Росією, мовляв, це викликає занепокоєння щодо безпеки у регіоні.