Страны запада и парики приносят миллионы для Северной Кореи

В 2023 году Северная Корея экспортировала в Китай накладные ресницы, бороды и парики общей стоимостью 167 миллионов долларов. Затем товар перепаковывали и продавали по всему миру, в том числе – в страны Запада, которые и наложили ограничения на Северную Корею.

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Как объясняют эксперты, Северная Корея уже длительное время является одним из крупнейших экспортеров париков и накладных ресниц. Правда, показатели обвалились во время ограничений из-за пандемии COVID-19, однако сейчас движение товара восстанавливается.

Переупаковка северокорейского товара позволяет режиму Ким Чен Ыну убить сразу двух зайцев:

сохранить поставщика товара;

обеспечить прибыль в долларах и евро, обойдя санкции и не идя на риск.

В Китае же очень осторожно говорят о сотрудничестве с Северной Кореей. Представитель местных властей сообщил, что Пекин и Пхеньян – вполне дружественные соседи, однако объемы "законного и урегулированного сотрудничества не стоит преувеличивать".

Также ранее сам Китай жаловался на то, что Северная Корея успешно торгует оружием с Россией, мол, это вызывает беспокойство относительно безопасности в регионе.