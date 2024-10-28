Як подати декларацію про доходи: нові правила
28 жовтня 2024, 09:39Читать новость на русском
Цього року в Україні оновилися правила подання декларації про доходи. Зокрема так сталося, через розширення кола зобов'язаних звітувати перед Податковою.
Як подати декларацію
До кінця 2024 року українці мають подати декларацію про свої доходи за минулий рік. Зробити це можна особисто чи онлайн.
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Наприклад, щоб подати документ на сайті Державної податкової служби в особистому електронному кабінеті, треба:
- Зареєструватися за допомогою файлового або апаратного ключа чи Дія.Підпис;
- Перейти на сайт Дія, обрати банк, за допомогою якого потрібно провести ідентифікацію. Далі особу знову перенаправлять до особистого кабінету;
- Перейти у розділ ЕК для громадян та обрати пункт Податкова декларація про майновий стан і доходи.
Як заповнити декларацію
- У першому рядку треба вказати тип декларації. У другому звітний період (календарний рік).
- У третьому – ПІБ, РНОКПП. У 4 – місце проживання платника податку.
- У п’ятому треба написати найменування органу контролю, до якого подається декларація. У рядку 6 позначкою позначається резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент).
- У 10 рядку треба написати загальну суму доходів, які включаються до річного оподатковуваного доходу, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.
- У рядку 10.8 – суму чистого оподатковуваного доходу, отриманого ФОП від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування.
- У рядку 10.9 – суму чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою.
- Варто вказати загальний обсяг доходу фізичної особи, отриманого від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування. Також доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого або нерухомого майна, які не підлягають оподаткуванню.
- Потрібно додати суму річного доходу, податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору.
- Далі йде 13 рядок, де треба вказати загальну суму податкових зобов’язань з ПДФО.
- В 14 – суму ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Додати зазначити суму сплаченого податку за договором купівлі-продажу об’єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено.
- В наступному рядку – суму податків, сплачених за кордоном, на яку платник має право зменшити суму річного податкового зобов’язання.
- Ще зазначити суму податкових зобов’язань з ПДФО та суму військового збору, вкажіть суму зобов’язань з єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті.
- Додати суму зобов’язань з єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті відповідно до договору про добровільну участь.
- Плюс значення сум податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах.
- Треба вказати реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру сплачених сум податку.
- Розписати відомості про власне рухоме або нерухоме майно, яке надається в оренду.
- У кінці додати підпис платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.