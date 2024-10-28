Як подати декларацію про доходи: нові правила

Цього року в Україні оновилися правила подання декларації про доходи. Зокрема так сталося, через розширення кола зобов'язаних звітувати перед Податковою.

Як подати декларацію

До кінця 2024 року українці мають подати декларацію про свої доходи за минулий рік. Зробити це можна особисто чи онлайн.

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Наприклад, щоб подати документ на сайті Державної податкової служби в особистому електронному кабінеті, треба:

Зареєструватися за допомогою файлового або апаратного ключа чи Дія.Підпис;

Перейти на сайт Дія, обрати банк, за допомогою якого потрібно провести ідентифікацію. Далі особу знову перенаправлять до особистого кабінету;

Перейти у розділ ЕК для громадян та обрати пункт Податкова декларація про майновий стан і доходи.

Як заповнити декларацію