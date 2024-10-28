Как подать декларацию о доходах: новые правила

В этом году в Украине обновились правила подачи декларации о доходах. В частности так произошло, из-за расширения круга обязанных отчитываться перед Налоговой.

Как подать декларацию

До конца 2024 года украинцы должны подать декларацию о своих доходах за прошлый год. Сделать это можно лично или онлайн.

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Например, чтобы подать документ на сайте Государственной налоговой службы в личном электронном кабинете, надо:

Зарегистрироваться с помощью файлового или аппаратного ключа или Дія.Підпис;

Перейти на сайт Дія, выбрать банк, с помощью которого нужно провести идентификацию. Далее лицо снова перенаправят в личный кабинет;

Перейти в раздел ЭК для граждан и выбрать пункт Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах.

Как заполнить декларацию