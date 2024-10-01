З 1 жовтня зростуть тарифи для поштових відправлень

Вартість відправлення посилок зросте одразу у декількох операторів України. Зокрема, Укрпошта підвищила ціну на знаки поштової оплати.

Як зросла вартість відправлень

Укрпошта повідомила, що подорожчають поштові марки, конверти та картки. Як пояснили у компанії, збільшення цін пов'язане зі змінами у Податковому кодексі України.

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Від жовтня, відповідно до змін Податкового кодексу України, знаки поштової оплати (поштові марки, марковані конверти та картки) продаватимуться з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%,

– йдеться на сайті Укрпошти.

Зверніть увагу! З новими тарифами Укрпошти ви можете ознайомитись тут.

"Нова пошта" також повідомляє про зростання тарифів на відправлення документів, вантажів та посилок. В середньому, ціна пересилання зросте на 10 гривень. Подорожчання компанія пов'язує зі збільшенням вартості палива та електроенергії.

Механізм визначення ціни відправлення не зміниться. Однак, буде скасована комісія за оголошену вартість під час повернення посилок.

Важливо! Побачити оновлені тарифи для відправлень через "Нову пошту" ви можете тут.