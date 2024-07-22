Робота в Кенсінгтонському палаці: як стати помічником принца та принцеси Вельських

Шанс стати помічником чинних монархів тепер має кожен. Звичайно, за умови, що кандидат відповідатиме усім вимогам королівської сім'ї.

Хто може отримати цю роботу

Кенсінгтонському палацу потрібні нові помічники. Зокрема, принц і принцеса Вельська шукають особистого секретаря.

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Це приголомшлива можливість приєднатися до відданої команди Кенсінгтонського палацу, яка надає підтримку принцові та принцесі Вельським,

– повідомляється у вакансії.

Що вимагається від кандидата:

хороші комунікативні навички;

стресостійкість;

глибоке розуміння укладу валлійських спільнот, бізнесу та уряду;

знання валлійської мови на рівні носія (вільне володіння).

Обрана особа має виконувати обов'язки особистого помічника та секретаря королівської родини. У тиждень працівник матиме 38 робочих годин та 2 вихідні.