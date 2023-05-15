Трильйони гривень: скільки грошей згенерували 1000 найбільших компаній України

Український бізнес навіть в умовах війни знаходить спосіб заробляти та розвиватися. Скільки грошей згенерували найбільші компанії України – читайте у матеріалі.

Війна завдала українській економіці важких збитків. Втім, навіть у важких умовах український бізнес продовжує титанічну роботу та тримати економіку України на плаву.

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Скільки грошей згенерував бізнес у 2022 році

Як показало дослідження Youcontrol, за підсумками 2022 року українському бізнесу вдалося згенерувати 6 трильйонів гривень. Йдеться про 1000 найбільших компаній, результати менших бізнесів не враховувалися.

Повідомляється, що більшість з цих бізнесів належать до паливо-енергетичного та аграрно-промислових комплексів. Зокрема, доходи нафтогазової промисловості та електроенергетики перевищили трильйон гривень. Далі за обсягом заробітку розташувалися роздрібна торгівля, сільське господарство, харчова промисловість та металургія.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Лідерами генерації доходів на одне підприємство залишаються коксохім, тютюн, вугільна та металургійна промисловість. Разом з тим основою великого бізнесу є підприємства, яким потрібні природні ресурси.

Інформаційні технології збільшують свою частку, але головними експортерами залишаються харчопром та агрокомплекс. Війна завдала цим сферам великих збитків, але навіть попри це вони залишаються головними.