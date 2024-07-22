Як правильно розрахувати відпускні у 2024 році

В Українці працівники мають певний перелік соціальних гарантій. В тому числі право на відпустку та відпускні виплати.

Як розрахувати відпускні у 2024 році

Для розрахунку суми, яку працівник отримає під час відпустки, потрібно визначити його середньоденну зарплату за розрахунковий період. Це останні 12 місяців перед місяцем, коли працівник йде у відпустку.

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Якщо працівник бере відпустку у липні 2024 року, то для розрахунку розміру відпускних береться середньоденна заробітна плата за період з липня 2023 року по червень 2024 року. Відпускні виплачуються перед початком відпустки.

! Якщо людина пропрацювала менш як рік, то для розрахунку беруться тільки повні місяці роботи.

Таким чином, середньоденна зарплата для розрахунку відпускних обчислюється за формулою: сума виплат за розрахунковий період ділиться на 365 або 366 днів (під час дії воєнного стану святкових неробочих днів, які б вираховувалися, – немає).

! Якщо у березні 2024 року працівник планує взяти відпустку на 5 днів, та з липня 2023 року по червень 2024 року отримав 300 тисяч гривень зарплати, то його середньоденна зарплата становить 819,67 гривні, а сума відпускних – 4 098,35 гривні(819,67 гривні помножені на 5 календарних днів).