Як розрахувати відпускні у 2024 році

Для розрахунку суми, яку працівник отримає під час відпустки, потрібно визначити його середньоденну зарплату за розрахунковий період. Це останні 12 місяців перед місяцем, коли працівник йде у відпустку.

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Якщо працівник бере відпустку у липні 2024 року, то для розрахунку розміру відпускних береться середньоденна заробітна плата за період з липня 2023 року по червень 2024 року. Відпускні виплачуються перед початком відпустки.

Зауважте! Якщо людина пропрацювала менш як рік, то для розрахунку беруться тільки повні місяці роботи.

Таким чином, середньоденна зарплата для розрахунку відпускних обчислюється за формулою: сума виплат за розрахунковий період ділиться на 365 або 366 днів (під час дії воєнного стану святкових неробочих днів, які б вираховувалися, – немає).

Наприклад! Якщо у березні 2024 року працівник планує взяти відпустку на 5 днів, та з липня 2023 року по червень 2024 року отримав 300 тисяч гривень зарплати, то його середньоденна зарплата становить 819,67 гривні, а сума відпускних – 4 098,35 гривні (819,67 гривні помножені на 5 календарних днів).