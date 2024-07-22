Як розрахувати відпускні у 2024 році
Для розрахунку суми, яку працівник отримає під час відпустки, потрібно визначити його середньоденну зарплату за розрахунковий період. Це останні 12 місяців перед місяцем, коли працівник йде у відпустку.
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Якщо працівник бере відпустку у липні 2024 року, то для розрахунку розміру відпускних береться середньоденна заробітна плата за період з липня 2023 року по червень 2024 року. Відпускні виплачуються перед початком відпустки.
Таким чином, середньоденна зарплата для розрахунку відпускних обчислюється за формулою: сума виплат за розрахунковий період ділиться на 365 або 366 днів (під час дії воєнного стану святкових неробочих днів, які б вираховувалися, – немає).