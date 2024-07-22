Как рассчитать отпускные в 2024 году

Для расчета суммы, которую работник получит во время отпуска, нужно определить его среднедневную зарплату за расчетный период. Это последние 12 месяцев перед месяцем, когда работник уходит в отпуск.

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Если работник берет отпуск в июле 2024 года, то для расчета размера отпускных берется среднедневная заработная плата за период с июля 2023 года по июнь 2024 года. Отпускные выплачиваются перед началом отпуска.

Обратите внимание! Если человек проработал менее года, то для расчета берутся только полные месяцы работы.

Таким образом, среднедневная зарплата для расчета отпускных вычисляется по формуле: сумма выплат за расчетный период делится на 365 или 366 дней (во время действия военного положения праздничных нерабочих дней, которые бы высчитывались, – нет).

Например! Если в марте 2024 года работник планирует взять отпуск на 5 дней, и с июля 2023 года по июнь 2024 года получил 300 тысяч гривен зарплаты, то его среднедневная зарплата составляет 819,67 гривны, а сумма отпускных – 4 098,35 гривны (819,67 гривны умноженные на 5 календарных дней).