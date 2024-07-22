Как рассчитать отпускные в 2024 году
Для расчета суммы, которую работник получит во время отпуска, нужно определить его среднедневную зарплату за расчетный период. Это последние 12 месяцев перед месяцем, когда работник уходит в отпуск.
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Если работник берет отпуск в июле 2024 года, то для расчета размера отпускных берется среднедневная заработная плата за период с июля 2023 года по июнь 2024 года. Отпускные выплачиваются перед началом отпуска.
Таким образом, среднедневная зарплата для расчета отпускных вычисляется по формуле: сумма выплат за расчетный период делится на 365 или 366 дней (во время действия военного положения праздничных нерабочих дней, которые бы высчитывались, – нет).