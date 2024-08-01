Розрахунок відпускних при звільненні: що потрібно знати

Українці мають право на отримання компенсації за невикористану відпустку при звільненні. Втім, не усім відомі алгоритми її розрахунку.

Як розрахувати відпускні при звільненні

Працівник перед звільненням має право взяти відпустку або отримати компенсацію за невикористані дні відпустки. При цьому немає обмежень на кількість днів, які можна компенсувати: це можуть бути дні як за поточний рік, так і за попередні роки.

Читайте також: Українські роботодавці мусять збільшувати працівникам зарплати

У цьому випадку працівник самостійно обирає: скористатися днями відпустки або отримати компенсацію при звільненні. Варто зауважити, що компенсація за невикористану відпустку виплачується в день звільнення разом з іншими виплатами.

Розрахунок компенсації відпускних відбувається за тими ж правилами, що й розрахунок відпускних у 2024 році . За винятком компенсації за дні відпустки, які працівник отримав до 31 грудня 2023 року, її обчислюють за спеціальними правилами, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році.

Для правильного визначення суми компенсації працівникам, які звільняються з лютого 2024 року (за так званими "двома середніми"), потрібно врахувати наступне:

Загальну кількість календарних днів, що підлягають компенсації. Кількість календарних днів відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023.

Розрахунок проводиться у два етапи: