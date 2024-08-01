Як розрахувати відпускні при звільненні
Працівник перед звільненням має право взяти відпустку або отримати компенсацію за невикористані дні відпустки. При цьому немає обмежень на кількість днів, які можна компенсувати: це можуть бути дні як за поточний рік, так і за попередні роки.
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У цьому випадку працівник самостійно обирає: скористатися днями відпустки або отримати компенсацію при звільненні. Варто зауважити, що компенсація за невикористану відпустку виплачується в день звільнення разом з іншими виплатами.
Для правильного визначення суми компенсації працівникам, які звільняються з лютого 2024 року (за так званими "двома середніми"), потрібно врахувати наступне:
- Загальну кількість календарних днів, що підлягають компенсації.
- Кількість календарних днів відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023.
Розрахунок проводиться у два етапи:
- Визначається кількість днів щорічної основної відпустки, що припадають на один календарний день: для цього кількість днів відпустки (24 або 28) ділиться на кількість календарних днів у робочому році працівника, без урахування святкових і неробочих днів у поточному робочому році.
- Одержаний результат множиться на кількість календарних днів, відпрацьованих у робочому році до дня звільнення, без урахування святкових і неробочих днів.