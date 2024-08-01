Як розрахувати відпускні при звільненні

Працівник перед звільненням має право взяти відпустку або отримати компенсацію за невикористані дні відпустки. При цьому немає обмежень на кількість днів, які можна компенсувати: це можуть бути дні як за поточний рік, так і за попередні роки.

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У цьому випадку працівник самостійно обирає: скористатися днями відпустки або отримати компенсацію при звільненні. Варто зауважити, що компенсація за невикористану відпустку виплачується в день звільнення разом з іншими виплатами.

Зауважте! Розрахунок компенсації відпускних відбувається за тими ж правилами, що й розрахунок відпускних у 2024 році. За винятком компенсації за дні відпустки, які працівник отримав до 31 грудня 2023 року, її обчислюють за спеціальними правилами, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році.

Для правильного визначення суми компенсації працівникам, які звільняються з лютого 2024 року (за так званими "двома середніми"), потрібно врахувати наступне:

Загальну кількість календарних днів, що підлягають компенсації. Кількість календарних днів відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023.

Розрахунок проводиться у два етапи: