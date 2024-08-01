Как рассчитать отпускные при увольнении

Работник перед увольнением имеет право взять отпуск или получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска. При этом нет ограничений на количество дней, которые можно компенсировать: это могут быть дни как за текущий год, так и за предыдущие годы.

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В этом случае работник самостоятельно выбирает: воспользоваться днями отпуска или получить компенсацию при увольнении. Стоит заметить, что компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается в день увольнения вместе с другими выплатами.

Обратите внимание! Расчет компенсации отпускных происходит по тем же правилам, что и расчет отпускных в 2024 году. За исключением компенсации за дни отпуска, которые работник получил до 31 декабря 2023 года, ее вычисляют по специальным правилам, исходя из выплат, начисленных в 2023 году.

Для правильного определения суммы компенсации работникам, которые увольняются с февраля 2024 года (по так называемым "двум средним"), нужно учесть следующее:

Общее количество календарных дней, подлежащих компенсации. Количество календарных дней отпуска, на которые работник приобрел право до 31.12.2023.

Расчет проводится в два этапа: