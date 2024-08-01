Как рассчитать отпускные при увольнении
Работник перед увольнением имеет право взять отпуск или получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска. При этом нет ограничений на количество дней, которые можно компенсировать: это могут быть дни как за текущий год, так и за предыдущие годы.
Читайте также: Украинские работодатели должны увеличивать работникам зарплаты
В этом случае работник самостоятельно выбирает: воспользоваться днями отпуска или получить компенсацию при увольнении. Стоит заметить, что компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается в день увольнения вместе с другими выплатами.
Для правильного определения суммы компенсации работникам, которые увольняются с февраля 2024 года (по так называемым "двум средним"), нужно учесть следующее:
- Общее количество календарных дней, подлежащих компенсации.
- Количество календарных дней отпуска, на которые работник приобрел право до 31.12.2023.
Расчет проводится в два этапа:
- Определяется количество дней ежегодного основного отпуска, приходящихся на один календарный день: для этого количество дней отпуска (24 или 28) делится на количество календарных дней в рабочем году работника, без учета праздничных и нерабочих дней в текущем рабочем году.
- Полученный результат умножается на количество календарных дней, отработанных в рабочем году до дня увольнения, без учета праздничных и нерабочих дней.