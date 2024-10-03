Світові технологічні лідери об'єднались заради розвитку AI 

OpenAI змогла залучити фінансування у розмірі 6,6 мільярда доларів. У інвестуванні беруть участь світові технологічні лідери.

На що будуть витрачені кошти

Як повідомляє AXIOS залучені кошти мають бути витрачені на розвиток AI. Зокрема, на створення додаткових інструментів для функціонування штучного інтелекту.

Читайте також 100 мільярдів гривень до бюджету: чи будуть нові надходження завдяки детінізації

Нагадаємо! Інвестори очікують, що вартість OpenAI має зрости до трильйона. У тому числі і завдяки інноваціям, у які уже проінвестовано кошти

Нове фінансування дозволить нам подвоїти наші лідерські позиції в передових дослідженнях ШІ, збільшити обчислювальні потужності та продовжити створення інструментів, які допомагають людям розв’язувати складні завдання,

– йдеться у повідомленні OpenAI.

Компанія Thrive Capital, як і очікувалось, очолила рекордний раунд фінансування. Також кошти були залучені через:

NVIDIA;

MGX;

SoftBank;

Khosla Ventures;

Tiger Global;

Microsoft;

Altimeter Capital;

Fidelity.

Зверніть увагу! Попри попередні переговори, компанія Apple не стала частиною угоди.