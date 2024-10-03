На що будуть витрачені кошти

Як повідомляє AXIOS залучені кошти мають бути витрачені на розвиток AI. Зокрема, на створення додаткових інструментів для функціонування штучного інтелекту.

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Нагадаємо! Інвестори очікують, що вартість OpenAI має зрости до трильйона. У тому числі і завдяки інноваціям, у які уже проінвестовано кошти

Нове фінансування дозволить нам подвоїти наші лідерські позиції в передових дослідженнях ШІ, збільшити обчислювальні потужності та продовжити створення інструментів, які допомагають людям розв’язувати складні завдання,

– йдеться у повідомленні OpenAI.

Компанія Thrive Capital, як і очікувалось, очолила рекордний раунд фінансування. Також кошти були залучені через:

NVIDIA;

MGX;

SoftBank;

Khosla Ventures;

Tiger Global;

Microsoft;

Altimeter Capital;

Fidelity.

Зверніть увагу! Попри попередні переговори, компанія Apple не стала частиною угоди.