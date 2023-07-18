"Приватбанк" скасував комісію для підприємців: про які платежі йдеться

"Приватбанк" пропонує бізнесменам встановлювати додаток "Термінал". Деякий час прийом платежів через нього відбуватися без комісій.

За допомогою додатку "Термінал" підприємці можуть перетворити свій смартфон на повноцінний POS-термінал. Для цього потрібно виконати лише кілька простих кроків.

Буде цікаво 5 оригінальних ідей для створення власної справи

Завантаження "Терміналу" та відсутність комісії

До 15 серпня нові користувачі додатка "Термінал" зможуть приймати платежі без жодних комісій.

Встигніть встановити наш додаток "Термінал" для прийому платежів за допомогою смартфону. Після підключення нові користувачі зможуть приймати платежі за допомогою додатка без комісій,

– повідомили у "Приватбанку".

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це,пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Свій смартфон з NFC на повноцінні POS-термінали вже перетворили понад 26 тисяч українських підприємців. Для того, щоб приймати карткові платежі, потрібно зробити наступне:

завантажити у Google Play Store додаток "Термінал";

зареєструватися в особистому кабінеті.

Безплатне обслуговування сервісу розпочнеться після реєстрації в автоматичному режимі.