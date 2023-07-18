Посредством приложения "Терминал" предприниматели могут превратить свой смартфон в полноценный POS-терминал. Для этого нужно выполнить всего несколько простых шагов.

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Загрузка "Терминала" и отсутствие комиссии

До 15 августа новые пользователи приложения "Терминал" смогут принимать платежи без комиссий.

Успейте установить наше приложение "Терминал" для приема платежей с помощью смартфона. После подключения новые пользователи смогут принимать платежи с помощью приложения без комиссий,

– сообщили в "Приватбанке".

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Свой смартфон с NFC в полноценные POS-терминалы уже превратили более 26 тысяч украинских предпринимателей. Для того чтобы принимать карточные платежи, нужно сделать следующее:

скачать в Google Play Store приложение "Терминал";

зарегистрироваться в личном кабинете.

Бесплатное обслуживание начнется после регистрации в автоматическом режиме.