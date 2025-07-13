ФОП 3 група: коли і скільки платити податків у 2025 році

Фізичні особи-підприємці на 3-й групі єдиного податку користуються найбільшою гнучкістю в роботі. Зокрема, вони можуть працювати з юрособами, не зобов'язані застосовувати РРО (у деяких випадках) та мають спрощену систему звітності.

Хто може бути ФОП 3 групи?

Та, навіть така система потребує чіткого розуміння. Як і коли платити податки, аби не отримати штрафів від податкової, розповідає 24 Канал.

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ФОП на 3 групі – це підприємець, який: не має найманих працівників (або має, але не більше ніж дозволено законодавством), працює з фізичними та юридичними особами, має річний дохід до 8,2 мільйони гривень (станом на 2025 рік), обрав спрощену систему оподаткування.

Як платити податки на 3 групі: покроково

Перше, що слід зробити, це обрати систему оподаткування: 3% або 5%.

5% від доходу – якщо не є платником ПДВ;

3% від доходу + ПДВ – якщо зареєстрований платником ПДВ.

Вибір робиться при реєстрації або змінюється шляхом подання заяви до податкової (до 10 календарних днів нового кварталу).

Наступне – подавати декларацію – раз на квартал.

Дедлайни у 2025 році:

за І квартал — до 10 травня,

за ІІ квартал — до 9 серпня,

за ІІІ квартал — до 9 листопада,

за ІV квартал — до 9 лютого 2026 року.

Як сплачувати єдиний податок?

Сума податку залежить від доходу за квартал. Наприклад, якщо у вас ставка 5%, то платите 5% від усіх надходжень на рахунок.

Оплатити потрібно до 50 календарних днів після завершення кварталу:

за І квартал — до 19 травня,

за ІІ квартал — до 18 серпня,

за ІІІ квартал — до 18 листопада,

за IV квартал — до 18 лютого 2026 року.

Чи обов'язково сплачувати ЄСВ?

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – обов'язковий незалежно від того, чи ви отримували дохід. Ставка: 22% від мінімальної зарплати (зараз – 1 430 гривень/місяць у 2025 році).

ЄСВ також сплачується щоквартально. Платіж – до 20-го числа місяця, наступного за кварталом: до 20 квітня, липня, жовтня, січня відповідно.

Зауважте. У 2025 році звітувати з ЄСВ не потрібно окремо — дані включаються в податкову декларацію ФОП.

На що звернути увагу ФОП 3 групи?

Платіть податки вчасно – інакше доведеться платити штраф та пеню. Стежте за лімітом доходу, він не має перевищувати 8,2 мільйона гривень на рік. Якщо плануєте працювати з ПДВ – перейдіть на 3% ставку та зареєструйтесь платником ПДВ.

Також варто уникати використання особистої картки для підприємницької діяльності, адже податкова може нарахувати податки з усіх надходжень.