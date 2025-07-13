Кто может быть ФЛП 3 группы?
И, даже такая система требует четкого понимания. Как и когда платить налоги, чтобы не получить штрафов от налоговой, рассказывает 24 Канал.
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ФЛП на 3 группе – это предприниматель, который: не имеет наемных работников (или имеет, но не более чем разрешено законодательством), работает с физическими и юридическими лицами, имеет годовой доход до 8,2 миллиона гривен (по состоянию на 2025 год), выбрал упрощенную систему налогообложения.
Как платить налоги на 3 группе: пошагово
Первое, что следует сделать, это выбрать систему налогообложения: 3% или 5%.
- 5% от дохода – если не является плательщиком НДС;
- 3% от дохода + НДС – если зарегистрирован плательщиком НДС.
Выбор делается при регистрации или меняется путем подачи заявления в налоговую (до 10 календарных дней нового квартала).
Следующее – подавать декларацию – раз в квартал.
Дедлайны в 2025 году:
- за І квартал - до 10 мая,
- за ІІ квартал - до 9 августа,
- за ІІІ квартал - до 9 ноября,
- за IV квартал - до 9 февраля 2026 года.
Как платить единый налог?
Сумма налога зависит от дохода за квартал. Например, если у вас ставка 5%, то платите 5% от всех поступлений на счет.
Оплатить нужно до 50 календарных дней после завершения квартала:
- за І квартал - до 19 мая,
- за ІІ квартал - до 18 августа,
- за ІІІ квартал - до 18 ноября,
- за IV квартал - до 18 февраля 2026 года.
Обязательно ли уплачивать ЕСВ?
Единый социальный взнос (ЕСВ) – обязателен независимо от того, получали ли вы доход. Ставка: 22% от минимальной зарплаты (сейчас – 1 430 гривен/месяц в 2025 году).
ЕСВ также уплачивается ежеквартально. Платеж – до 20-го числа месяца, следующего за кварталом: до 20 апреля, июля, октября, января соответственно.
Обратите внимание. В 2025 году отчитываться по ЕСВ не нужно отдельно - данные включаются в налоговую декларацию ФЛП.
На что обратить внимание ФЛП 3 группы?
Платите налоги вовремя – иначе придется платить штраф и пеню. Следите за лимитом дохода, он не должен превышать 8,2 миллиона гривен в год. Если планируете работать с НДС – перейдите на 3% ставку и зарегистрируйтесь плательщиком НДС.
Также следует избегать использования личной карты для предпринимательской деятельности, ведь налоговая может начислить налоги со всех поступлений.