Як створити магазин у Facebook: покрокова інструкція для малого бізнесу
- Facebook Shop дозволяє створити вітрину з товарами на бізнес-сторінці, де користувачі можуть переглядати товари і писати напряму у Messenger/WhatsApp.
- Щоб створити магазин, потрібно мати бізнес-сторінку у Facebook, обліковий запис у Meta Business Suite та каталог товарів.
Facebook залишається однією з найефективніших платформ для просування бізнесу в Україні. Якщо ви продаєте товари – одяг, косметику, прикраси, послуги хендмейду чи інші фізичні продукти – створення магазину у Facebook може значно розширити вашу аудиторію та автоматизувати продажі.
Що таке Facebook Shop
У 2025 році створити магазин у Facebook досить просто. Ви зможете додати кнопки "Купити", налаштувати каталог товарів і навіть запускати рекламу безпосередньо з вашої сторінки, інформує 24 Канал.
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Довідково. Facebook Shop – це вбудована функція Facebook, яка дозволяє створити вітрину з товарами прямо на вашій бізнес-сторінці. Користувачі можуть переглядати товари, дізнаватись ціни, переходити до замовлення або писати вам напряму у Messenger/WhatsApp.
Продаж напряму через Facebook (з оплатою на платформі) в Україні поки офіційно недоступний, але все одно можна повноцінно створити магазин, додати каталог і направляти клієнтів у дірект чи на сайт.
Хто може створити магазин
Вам потрібно мати:
- Бізнес-сторінку у Facebook.
- Обліковий запис у Meta Business Suite.
- Каталог товарів (можна створити вручну або завантажити з Excel/сайту).
Як створити магазин у Facebook – покрокова інструкція
1. Створіть бізнес-сторінку у Facebook
Якщо у вас її ще немає:
- Перейдіть на facebook.com/pages/create.
- Виберіть тип сторінки (підприємство, бренд, публічна особа).
- Заповніть назву, категорію (наприклад, "Одяг" або "Інтернет-магазин") та опис.
- Додайте фото профілю та обкладинку.
2. Увійдіть у Meta Business Suite
Перейдіть на business.facebook.com і додайте свою сторінку до бізнес-менеджера. Тут ви зможете керувати магазином, рекламами, повідомленнями та статистикою.
3. Створіть каталог товарів
У Meta Business Suite:
Зайдіть у Менеджер продажів (Commerce Manager). Далі натисніть "Створити магазин" або "Додати каталог" та виберіть спосіб додавання:
- Вручну (рекомендується для невеликої кількості товарів)
- Через файл CSV
- Інтеграція з сайтом (наприклад, Shopify або WooCommerce)
4. Додайте товари
У кожного товару має бути:
- Назва
- Фото
- Опис
- Ціна
- Посилання (на ваш сайт або напис "написати в директ")
- Категорія
5. Налаштуйте магазин
Facebook запропонує обрати спосіб оформлення покупок:
- Через повідомлення (Messenger або WhatsApp)
- Через зовнішній сайт
Зауважте. В Україні оплата через Facebook недоступна, тому обирайте "Повідомлення" або "Зовнішній сайт".
6. Прив'яжіть магазин до бізнес-сторінки
Коли каталог створено, у Commerce Manager:
- Оберіть сторінку, до якої хочете прив'язати магазин.
- Затвердіть умови користування.
- Після перевірки Facebook (зазвичай 24-48 годин) ваш магазин стане доступним.
Як користувачі бачать ваш магазин
На вашій сторінці з'явиться вкладка "Магазин" або "Shop". Люди зможуть переглядати каталог, дивитися ціни, натискати "Написати продавцю", купувати напряму через повідомлення.