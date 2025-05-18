Що таке Facebook Shop

У 2025 році створити магазин у Facebook досить просто. Ви зможете додати кнопки "Купити", налаштувати каталог товарів і навіть запускати рекламу безпосередньо з вашої сторінки, інформує 24 Канал.

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Довідково. Facebook Shop – це вбудована функція Facebook, яка дозволяє створити вітрину з товарами прямо на вашій бізнес-сторінці. Користувачі можуть переглядати товари, дізнаватись ціни, переходити до замовлення або писати вам напряму у Messenger/WhatsApp.

Продаж напряму через Facebook (з оплатою на платформі) в Україні поки офіційно недоступний, але все одно можна повноцінно створити магазин, додати каталог і направляти клієнтів у дірект чи на сайт.

Хто може створити магазин

Вам потрібно мати:

Бізнес-сторінку у Facebook.

Обліковий запис у Meta Business Suite.

Каталог товарів (можна створити вручну або завантажити з Excel/сайту).

Як створити магазин у Facebook – покрокова інструкція

1. Створіть бізнес-сторінку у Facebook

Якщо у вас її ще немає:

Перейдіть на facebook.com/pages/create.

Виберіть тип сторінки (підприємство, бренд, публічна особа).

Заповніть назву, категорію (наприклад, "Одяг" або "Інтернет-магазин") та опис.

Додайте фото профілю та обкладинку.

2. Увійдіть у Meta Business Suite

Перейдіть на business.facebook.com і додайте свою сторінку до бізнес-менеджера. Тут ви зможете керувати магазином, рекламами, повідомленнями та статистикою.

3. Створіть каталог товарів

У Meta Business Suite:

Зайдіть у Менеджер продажів (Commerce Manager). Далі натисніть "Створити магазин" або "Додати каталог" та виберіть спосіб додавання:

Вручну (рекомендується для невеликої кількості товарів)

Через файл CSV

Інтеграція з сайтом (наприклад, Shopify або WooCommerce)

4. Додайте товари

У кожного товару має бути:

Назва

Фото

Опис

Ціна

Посилання (на ваш сайт або напис "написати в директ")

Категорія

5. Налаштуйте магазин

Facebook запропонує обрати спосіб оформлення покупок:

Через повідомлення (Messenger або WhatsApp)

Через зовнішній сайт

Зауважте. В Україні оплата через Facebook недоступна, тому обирайте "Повідомлення" або "Зовнішній сайт".

6. Прив'яжіть магазин до бізнес-сторінки

Коли каталог створено, у Commerce Manager:

Оберіть сторінку, до якої хочете прив'язати магазин.

Затвердіть умови користування.

Після перевірки Facebook (зазвичай 24-48 годин) ваш магазин стане доступним.