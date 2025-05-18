Что такое Facebook Shop
В 2025 году создать магазин в Facebook достаточно просто. Вы сможете добавить кнопки "Купить", настроить каталог товаров и даже запускать рекламу непосредственно с вашей страницы, информирует 24 Канал.
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Справочно. Facebook Shop – это встроенная функция Facebook, которая позволяет создать витрину с товарами прямо на вашей бизнес-странице. Пользователи могут просматривать товары, узнавать цены, переходить к заказу или писать вам напрямую в Messenger/WhatsApp.
Продажа напрямую через Facebook (с оплатой на платформе) в Украине пока официально недоступен, но все равно можно полноценно создать магазин, добавить каталог и направлять клиентов в директ или на сайт.
Кто может создать магазин
Вам нужно иметь:
- Бизнес-страницу в Facebook.
- Учетную запись в Meta Business Suite.
- Каталог товаров (можно создать вручную или загрузить из Excel/сайта).
Как создать магазин в Facebook – пошаговая инструкция
1. Создайте бизнес-страницу в Facebook
Если у вас ее еще нет:
- Перейдите на facebook.com/pages/create.
- Выберите тип страницы (предприятие, бренд, публичное лицо).
- Заполните название, категорию (например, "Одежда" или "Интернет-магазин") и описание.
- Добавьте фото профиля и обложку.
2. Войдите в Meta Business Suite
Перейдите на business.facebook.com и добавьте свою страницу в бизнес-менеджер. Здесь вы сможете управлять магазином, рекламой, сообщениями и статистикой.
3. Создайте каталог товаров
В Meta Business Suite:
Зайдите в Менеджер продаж (Commerce Manager). Далее нажмите "Создать магазин" или "Добавить каталог" и выберите способ добавления:
- Вручную (рекомендуется для небольшого количества товаров)
- Через файл CSV
- Интеграция с сайтом (например, Shopify или WooCommerce)
4. Добавьте товары
У каждого товара должно быть:
- Название
- Фото
- Описание
- Цена
- Ссылка (на ваш сайт или надпись "написать в директ")
- Категория
5. Настройте магазин
Facebook предложит выбрать способ оформления покупок:
- Через сообщения (Messenger или WhatsApp)
- Через внешний сайт
Обратите внимание. В Украине оплата через Facebook недоступна, поэтому выбирайте "Сообщение" или "Внешний сайт".
6. Привяжите магазин к бизнес-странице
Когда каталог создан, в Commerce Manager:
- Выберите страницу, к которой хотите привязать магазин.
- Утвердите условия пользования.
- После проверки Facebook (обычно 24-48 часов) ваш магазин станет доступным.
Как пользователи видят ваш магазин
На вашей странице появится вкладка "Магазин" или "Shop". Люди смогут просматривать каталог, смотреть цены, нажимать "Написать продавцу", покупать напрямую через сообщения.