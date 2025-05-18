Что такое Facebook Shop

В 2025 году создать магазин в Facebook достаточно просто. Вы сможете добавить кнопки "Купить", настроить каталог товаров и даже запускать рекламу непосредственно с вашей страницы, информирует 24 Канал.

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Справочно. Facebook Shop – это встроенная функция Facebook, которая позволяет создать витрину с товарами прямо на вашей бизнес-странице. Пользователи могут просматривать товары, узнавать цены, переходить к заказу или писать вам напрямую в Messenger/WhatsApp.

Продажа напрямую через Facebook (с оплатой на платформе) в Украине пока официально недоступен, но все равно можно полноценно создать магазин, добавить каталог и направлять клиентов в директ или на сайт.

Кто может создать магазин

Вам нужно иметь:

Бизнес-страницу в Facebook.

Учетную запись в Meta Business Suite.

Каталог товаров (можно создать вручную или загрузить из Excel/сайта).

Как создать магазин в Facebook – пошаговая инструкция

1. Создайте бизнес-страницу в Facebook

Если у вас ее еще нет:

Перейдите на facebook.com/pages/create.

Выберите тип страницы (предприятие, бренд, публичное лицо).

Заполните название, категорию (например, "Одежда" или "Интернет-магазин") и описание.

Добавьте фото профиля и обложку.

2. Войдите в Meta Business Suite

Перейдите на business.facebook.com и добавьте свою страницу в бизнес-менеджер. Здесь вы сможете управлять магазином, рекламой, сообщениями и статистикой.

3. Создайте каталог товаров

В Meta Business Suite:

Зайдите в Менеджер продаж (Commerce Manager). Далее нажмите "Создать магазин" или "Добавить каталог" и выберите способ добавления:

Вручную (рекомендуется для небольшого количества товаров)

Через файл CSV

Интеграция с сайтом (например, Shopify или WooCommerce)

4. Добавьте товары

У каждого товара должно быть:

Название

Фото

Описание

Цена

Ссылка (на ваш сайт или надпись "написать в директ")

Категория

5. Настройте магазин

Facebook предложит выбрать способ оформления покупок:

Через сообщения (Messenger или WhatsApp)

Через внешний сайт

Обратите внимание. В Украине оплата через Facebook недоступна, поэтому выбирайте "Сообщение" или "Внешний сайт".

6. Привяжите магазин к бизнес-странице

Когда каталог создан, в Commerce Manager:

Выберите страницу, к которой хотите привязать магазин.

Утвердите условия пользования.

После проверки Facebook (обычно 24-48 часов) ваш магазин станет доступным.