Facebook больше не для друзей

Это признание прозвучало на фоне масштабного судебного процесса. Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала антимонопольный иск против Meta – компании, которая контролирует Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads и Oculus. Один из главных пунктов обвинения заключается в том, что вместо честной конкуренции на рынке Meta систематически скупала потенциальных соперников, чтобы укрепить свою доминантную позицию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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В деле приведен ряд внутренних переписок Цукерберга и его топ-менеджеров, которые демонстрируют, как компания еще с 2008 года ориентировалась на поглощение конкурентов. В частности, в письме об Instagram, который тогда только набирал обороты, Цукерберг прямо писал: "Лучше купить, чем конкурировать". В 2012 году Meta действительно купила Instagram за 1 миллиард долларов – и это решение якобы было мотивировано страхом перед конкуренцией.

Одно из писем, предоставленных суду, показывает стратегическое мышление Цукерберга: "Эти сервисы еще молодые, но сети уже сформированы. Если бренды наберут масштаба, они могут нанести нам серьезный вред". Как отметил представитель FTC Дэниел Мэтисон, эти документы свидетельствуют, что Meta действовала не через рынок, а через поглощение – и именно поэтому сейчас оказалась под прицелом антимонопольного законодательства.

Meta сегодня имеет чрезвычайно большую власть: она контролирует огромный сегмент онлайн-рекламы, владеет активами на 1,34 триллиона долларов, а также тратит миллионы на лоббизм. И теперь антимонопольные органы хотят заставить компанию продать Instagram и WhatsApp, что может нанести компании настолько огромный ущерб, что она вряд ли когда-то от него исцелится.

Впрочем, успех FTC не гарантирован. Судья Джеймс Боасберг, назначенный еще Обамой, ранее уже высказывал скепсис относительно подобных дел. В конце 2024 года он заметил, что аргументы комиссии могут "не выдержать испытания судом", и что антимонопольная база в США – слишком слаба для таких вызовов.

Несмотря на это, очевидно одно: Facebook давно перестал быть тем, чем был в начале. И даже сам Цукерберг теперь не скрывает – от места для общения с друзьями не осталось почти ничего. Теперь это бизнес, ориентированный на максимум внимания, прибыли и искусственного контента. Миллиардер говорит, что настройка социальных связей, поиск новых людей для общения, а также стремление "набить" себе как можно большее количество друзей в профиле уже давно отошло на второй план.

У него была идея

Во время того же судебного разбирательства Цукерберг также объявил, что у него была идея о радикальном обновлении Facebook, в рамках которого соцсеть могла бы стереть все дружеские связи пользователей и заставить их начать с нуля, то есть заново настроить свои социальные круги. Это должно было бы сделать платформу более актуальной и вернуть пользователей к активности.

Однако в компании не все разделили энтузиазм своего босса. Том Элисон, который тогда возглавлял разработку, отнесся скептически к такой идее, предостерегая, что это может серьезно навредить обоим сервисам, особенно Instagram.

Цукерберг также пробовал продвигать идею полного перехода с модели друзей на модель подписчиков. Хотя эта инициатива в конце концов не дошла до реализации, она демонстрирует, как Meta стремилась оставаться на плаву в условиях стремительной цифровой эволюции.

Что дальше

Несмотря на все это, мы знаем, что Facebook хочет вернуться к своей первоначальной миссии. Недавно компания заявила, что запускает обновленную вкладку "Друзья", которая показывает только публикации от людей, которых вы добавили в друзья. Новая вкладка не включает алгоритмические рекомендации, позволяя пользователям видеть публикации только от близких людей.

Это, вероятно, станет лишь первым шагом к возвращению старой славы, но шансы на успех на самом деле крайне невелики в эпоху, когда люди давно отошли от идеи традиционных соцсетей.