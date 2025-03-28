Как это будет работать

Общение с друзьями было начальной миссией Facebook с момента его запуска. В течение лет соцсеть менялась, добавляя больше функций. В какой-то момент появилась алгоритмическая лента новостей, которая каждый раз больше превращала соцсеть в тотальную помойку, где публикации от людей или страниц, на которые вы подписаны, иногда появлялись среди кучи рекомендованного хлама, вроде якобы смешных картинок, российских "новостей" и заезженных советов о том, как открыть бутылку без штопора, пишет 24 Канал.

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При этом соцсеть имеет специальную функцию для просмотра только тех страниц, на которые вы подписаны (смесь профилей, групп и страниц), однако она хорошо спрятана и подавляющее большинство пользователей о ней даже не догадывается.

В своем блоге представители соцсети признали, что из-за того, как они продвигали алгоритмическую ленту, "магия друзей исчезла". Но они хотят вернуть ее. Именно поэтому вкладка "Друзья", которую вы сейчас можете найти на верхней навигационной панели (вторая пиктограмма с силуэтами людей) получит изменения: отныне она будет показывать не предложения для добавления новых друзей и запросы на подписку, а полноценную ленту новостей, в которой можно будет найти публикации только от ваших друзей и семьи. Посты время от времени будут разбавляться несколькими предложениями для новых подписок, но самое главное – никаких бессмысленных рекомендаций.

Компания заявляет, что начнет развертывание с США и Канады, а все остальные страны будут получать доступ постепенно в течение года. При этом какого-то конкретного графика не предоставляют.

Если по какой-то причине на вашей навигационной панели нет закрепленной вкладки "Друзья", вы можете это легко исправить.