Як це працюватиме

Спілкування з друзями було початковою місією Facebook з моменту його запуску. Протягом років соцмережа змінювалась, додаючи більше функцій. У якийсь момент з'явилась алгоритмічна стрічка новин, яка щоразу більше перетворювала соцмережу на тотальний смітник, де публікації від людей чи сторінок, на які ви підписані, іноді з'являлися поміж купи рекомендованого непотребу, на кшталт нібито смішних картинок, російських "новин" і заїжджених порад про те, як відкрити пляшку без штопора, пише 24 Канал.

Дивіться також Як видалити історію переглядів Facebook і чому вам справді варто це зробити

При цьому соцмережа має спеціальну функцію для перегляду лише тих сторінок, на які ви підписані (суміш профілів, груп і сторінок), однак вона добре захована й переважна більшість користувачів про неї навіть не здогадується.

У своєму блозі представники соцмережі визнали, що через те, як вони просували алгоритмічну стрічку, "магія друзів зникла". Але вони хочуть повернути її. Саме тому вкладка "Друзі", яку ви зараз можете знайти на верхній навігаційній панелі (друга піктограма з силуетами людей) отримає зміни: відтепер вона показуватиме не пропозиції для додавання нових друзів і запити на підписку, а повноцінну стрічку новин, у якій можна буде знайти публікації лише від ваших друзів та родини. Пости час від часу будуть розбавлятися кількома пропозиціями для нових підписок, але найголовніше – ніяких безглуздих рекомендацій.

Компанія заявляє, що почне розгортання зі США і Канади, а всі інші країни отримуватимуть доступ поступово протягом року. При цьому якогось конкретного графіка не надають.

Якщо з якоїсь причини на вашій навігаційній панелі немає закріпленої вкладки "Друзі", ви можете це легко виправити.