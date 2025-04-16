Facebook більше не для друзів

Це зізнання пролунало на тлі масштабного судового процесу. Федеральна торгова комісія США (FTC) подала антимонопольний позов проти Meta – компанії, яка контролює Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads та Oculus. Один із головних пунктів обвинувачення полягає в тому, що замість чесної конкуренції на ринку Meta систематично скуповувала потенційних суперників, аби зміцнити свою домінантну позицію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

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У справі наведено низку внутрішніх листувань Цукерберга та його топменеджерів, які демонструють, як компанія ще з 2008 року орієнтувалася на поглинання конкурентів. Зокрема, у листі про Instagram, який тоді лише набирав обертів, Цукерберг прямо писав: "Краще купити, ніж конкурувати". У 2012 році Meta справді купила Instagram за 1 мільярд доларів – і це рішення нібито було мотивоване страхом перед конкуренцією.

Один із листів, наданих суду, показує стратегічне мислення Цукерберга: "Ці сервіси ще молоді, але мережі вже сформовані. Якщо бренди наберуть масштабу, вони можуть завдати нам серйозної шкоди". Як зазначив представник FTC Деніел Метісон, ці документи свідчать, що Meta діяла не через ринок, а через поглинання – і саме тому зараз опинилась під прицілом антимонопольного законодавства.

Meta сьогодні має надзвичайно велику владу: вона контролює величезний сегмент онлайн-реклами, володіє активами на 1,34 трильйона доларів, а також витрачає мільйони на лобізм. Тож тепер антимонопольні органи хочуть змусити компанію продати Instagram і WhatsApp, що може завдати компанії настільки величезної шкоди, що вона навряд чи колись від неї зцілиться.

Втім, успіх FTC не гарантований. Суддя Джеймс Боасберг, призначений ще Обамою, раніше вже висловлював скепсис щодо подібних справ. Наприкінці 2024 року він зауважив, що аргументи комісії можуть "не витримати випробування судом", і що антимонопольна база у США – надто слабка для таких викликів.

Попри це, очевидно одне: Facebook давно перестав бути тим, чим був на початку. І навіть сам Цукерберг тепер не приховує – від місця для спілкування з друзями не залишилося майже нічого. Тепер це бізнес, орієнтований на максимум уваги, прибутку та штучного контенту. Мільярдер каже, що налаштування соціальних зв'язків, пошук нових людей для спілкування, а також прагнення "набити" собі якомога більшу кількість друзів у профілі вже давно відійшло на другий план.

У нього була ідея

Під час того ж судового розгляду Цукерберг також оголосив, що в нього була ідея про радикальне оновлення Facebook, у рамках якого соцмережа могла би стерти всі дружні зв'язки користувачів і змусити їх почати з нуля, тобто заново налаштувати свої соціальні кола. Це мало б зробити платформу актуальнішою і повернути користувачів до активності.

Однак у компанії не всі розділили ентузіазм свого боса. Том Елісон, який тоді очолював розробку, поставився скептично до такої ідеї, застерігаючи, що це може серйозно зашкодити обом сервісам, особливо Instagram.

Цукерберг також пробував просувати ідею повного переходу з моделі друзів на модель підписників. Хоча ця ініціатива врешті не дійшла до реалізації, вона демонструє, як Meta прагнула залишатися на плаву в умовах стрімкої цифрової еволюції.

Що далі

Попри все це, ми знаємо, що Facebook хоче повернутися до своєї початкової місії. Нещодавно компанія заявила, що запускає оновлену вкладку "Друзі", яка показує лише публікації від людей, яких ви додали в друзі. Нова вкладка не включає алгоритмічні рекомендації, дозволяючи користувачам бачити публікації лише від близьких людей.

Це, ймовірно, стане лише першим кроком до повернення старої слави, але шанси на успіх насправді вкрай невеликі в епоху, коли люди давно відійшли від ідеї традиційних соцмереж.