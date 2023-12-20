В Україні буде онлайн-моніторинг грального бізнесу

20 грудня 2023, 16:34
Читать новость на русском

Джерело:

КРАІЛ

Легалізація грального бізнесу принесла у бюджет сотні мільйонів гривень. Наступний крок – ретельний моніторинг цієї сфери.

Нова система контролю грального бізнесу 

Як повідомили у КРАІЛ, Кабмін прийняв постанову про затвердження Порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу. Відтак, правила гри на ринку трішки зміняться. 

Цікаво 4 методики, які можуть допомогти оцінити можливості бізнесу

Зокрема, новий порядок визначить: 

  • правила функціонування та експлуатації;
  • перелік користувачів;
  • обсяг прав доступу для різних користувачів Державної системи;
  • взаємодію системи із КРАІЛ та організаторами азартних ігор. 
Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

На думку голови КРАІЛ Івана Рудого, рішення уряду є кроком до нових можливостей у регулюванні гемблінгу. Зокрема, нова система дозволить моніторити обіг грошей, отримувати інформацію від грального обладнання у режимі реального часу, захищати інформацію та контролювати всі дані про транзакції. 

Тобто, така система дасть змогу зупинити ухилення від сплати податків та забезпечить реалізацію Принципів відповідальної гри,
– заявив Рудий.

Нагадаємо, після проведення перевірок гральний бізнес почав платити у рази більше податків, місячний показник в середньому становить 1 мільярд гривень. 

Автор: Ярослав Сиваківський