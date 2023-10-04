Зростання податкових показників від грального бізнесу

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що лише у вересні 2023 року представники грального бізнесу заплатити до бюджету 1 мільярд гривень податків. Це аж в 5 разів більше за річний показник 2021 року та на 300 мільйонів більше, аніж було сплачено у 2022 році.

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Якщо порівнювати з минулорічним показником за аналогічний період, то зростання виглядає просто космічним. Наприклад, у вересні 2022 року від грального бізнесу до бюджету надійшов лише 31 мільйон гривень.

Тобто рік до року зростання у 32 рази,

– підкреслив Железняк.

Цікаво! За словами Железняка, загалом у 2023 році гральний бізнес вже сплатив 6,65 мільярда гривень податків.

Депутати хочуть вдосконалити законодавство в цій сфері, тому подали до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує наступне:

уточнення норми по контрольних закупівлях КРАІЛ;

заборона отримання нової ліцензії на гральний бізнес, якщо за старою існує податковий борг;

плата за ліцензію на лотерею до отримання нових ліцензій повинна бути збільшена та обов'язкова;

усунення норми закону, яка для отримання ліцензії зобов'язує мати досвід роботи в Україні.

Нагадаємо, гральний бізнес піддали масштабним перевіркам, зокрема – у сплаті податків, за порушення та борги почали забирати ліцензії. Після цього податкові надходження від представників цього сектору суттєво зросли.