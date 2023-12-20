Нова система контролю грального бізнесу

Як повідомили у КРАІЛ, Кабмін прийняв постанову про затвердження Порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу. Відтак, правила гри на ринку трішки зміняться.

Цікаво 4 методики, які можуть допомогти оцінити можливості бізнесу

Зокрема, новий порядок визначить:

правила функціонування та експлуатації;

перелік користувачів;

обсяг прав доступу для різних користувачів Державної системи;

взаємодію системи із КРАІЛ та організаторами азартних ігор.

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На думку голови КРАІЛ Івана Рудого, рішення уряду є кроком до нових можливостей у регулюванні гемблінгу. Зокрема, нова система дозволить моніторити обіг грошей, отримувати інформацію від грального обладнання у режимі реального часу, захищати інформацію та контролювати всі дані про транзакції.

Тобто, така система дасть змогу зупинити ухилення від сплати податків та забезпечить реалізацію Принципів відповідальної гри,

– заявив Рудий.

Нагадаємо, після проведення перевірок гральний бізнес почав платити у рази більше податків, місячний показник в середньому становить 1 мільярд гривень.