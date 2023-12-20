Нова система контролю грального бізнесу
Як повідомили у КРАІЛ, Кабмін прийняв постанову про затвердження Порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу. Відтак, правила гри на ринку трішки зміняться.
Цікаво 4 методики, які можуть допомогти оцінити можливості бізнесу
Зокрема, новий порядок визначить:
- правила функціонування та експлуатації;
- перелік користувачів;
- обсяг прав доступу для різних користувачів Державної системи;
- взаємодію системи із КРАІЛ та організаторами азартних ігор.
На думку голови КРАІЛ Івана Рудого, рішення уряду є кроком до нових можливостей у регулюванні гемблінгу. Зокрема, нова система дозволить моніторити обіг грошей, отримувати інформацію від грального обладнання у режимі реального часу, захищати інформацію та контролювати всі дані про транзакції.
Тобто, така система дасть змогу зупинити ухилення від сплати податків та забезпечить реалізацію Принципів відповідальної гри,
– заявив Рудий.
Нагадаємо, після проведення перевірок гральний бізнес почав платити у рази більше податків, місячний показник в середньому становить 1 мільярд гривень.