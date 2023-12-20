Новая система контроля игорного бизнеса

Как сообщили в КРАИЛ, Кабмин принял постановление об утверждении Порядка функционирования Государственной системы онлайн-мониторинга. Следовательно, правила игры на рынке немного изменятся.

Интересно 4 методики, которые могут помочь оценить возможности бизнеса

В частности, новый порядок определит:

правила функционирования и эксплуатации;

список пользователей;

объем прав доступа для разных пользователей Государственной системы;

взаимодействие системы с КРАИЛ и организаторами азартных игр.

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По мнению главы КРАИЛ Ивана Рудого, решение правительства является шагом к новым возможностям в регулировании гемблинга. В частности, новая система позволит мониторить оборот денег, получать информацию от игрового оборудования в режиме реального времени, защищать информацию и контролировать все данные о транзакциях.

То есть такая система позволит остановить уклонение от уплаты налогов и обеспечит реализацию Принципов ответственной игры,

– заявил Рыжий.

Напомним, после проведения проверок игорный бизнес начал платить в разы больше налогов, месячный показатель в среднем составляет 1 миллиард гривен.