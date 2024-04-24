В Україні спростять торгівлю вживаними авто: що треба знати

Бізнес на вживаних автомобілях може набрати нових розмахів. Усе завдяки новому закону, який прийняла Верховна Рада.

Нові правила продажу вживаних авто

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Верховна Рада підтримала законопроєкт №9083. У ньому передбачено, що підприємці, які займаються торгівлею автомобілями, тепер не повинні реєструвати транспортний засіб на себе.

Читайте також Щоб не було "пожежі": як запобігти кризі в комунікаціях

Нарешті прийнято за основу наш законопроєкт №9083 – удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС,

– розповів нардеп.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Зокрема, сьогодні підприємці, які продають вживані авто, повинні реєструвати їх на себе, а не обліковувати як товар. Новий закон має на меті скасувати цю норму для полегшення життя бізнесу.

У першому кварталі 2024 року найбільші показники продажу вживаних авто були у Львівській та Київській областях, а також у столиці.