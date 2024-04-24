Новые правила продажи подержанных авто

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, Верховная Рада поддержала законопроект №9083. В нем предусмотрено, что предприниматели, которые занимаются торговлей автомобилями, теперь не должны регистрировать транспортное средство на себя.

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Наконец принят за основу наш законопроект №9083 – усовершенствование порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД,

– рассказал нардеп.

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В частности, сегодня предприниматели, которые продают подержанные авто, должны регистрировать их на себя, а не учитывать как товар. Новый закон имеет целью отменить эту норму для облегчения жизни бизнеса.

В первом квартале 2024 года наибольшие показатели продажи подержанных авто были во Львовской и Киевской областях, а также в столице.