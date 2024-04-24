Нові правила продажу вживаних авто

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Верховна Рада підтримала законопроєкт №9083. У ньому передбачено, що підприємці, які займаються торгівлею автомобілями, тепер не повинні реєструвати транспортний засіб на себе.

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Нарешті прийнято за основу наш законопроєкт №9083 – удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб'єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС,

– розповів нардеп.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Зокрема, сьогодні підприємці, які продають вживані авто, повинні реєструвати їх на себе, а не обліковувати як товар. Новий закон має на меті скасувати цю норму для полегшення життя бізнесу.

У першому кварталі 2024 року найбільші показники продажу вживаних авто були у Львівській та Київській областях, а також у столиці.