Іноземці все частіше відкривають бізнес в Україні

Громадяни з Туреччини, Узбекистану, Польщі та Америки створюють бізнес в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. За весь період було створено понад 2,6 тисячі компаній.

Іноземний бізнес в Україні

Відповідно до даних Опендатабот, від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році бізнес в Україні часто створюють саме іноземці.

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За весь цей час ними було створено понад 2,6 тисячі компаній. А загалом під час війни гроші в країну інвестували громадяни зі 100 країн світу.

Найчастіше створюють бізнес громадяни Туреччини – вони є власниками у 354 українських компаніях. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками,

– вони є власниками у 354 українських компаніях. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками, Другі по рейтингу громадяни Узбекистану, які є власниками у 274 нових українських компаніях – це 10% від загальної кількості.

які є власниками у 274 нових українських компаніях – це 10% від загальної кількості. На третьому місці громадяни Польщі – 193 бізнеси або 7% від загальної кількості компаній з іноземними власниками.

– 193 бізнеси або 7% від загальної кількості компаній з іноземними власниками. Четверте місце – громадяни США зі 177 компаніями, а відсоток від загальної кількості складає 6,5%.

– громадяни США зі 177 компаніями, а відсоток від загальної кількості складає 6,5%. "П'ятірку" закривають громадян Казахстану. Ними було створено 151 компанію – це 5,59% від загальної кількості.

Які компанії було створено

Громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану та Ізраїлю також потрапили до топу.

Важливо, що на одну компанію здебільшого припадає не один власник, а більше.